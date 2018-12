Mädchen (4) blieb mit Auge an Zaun hängen

Ktn. Es passierte Montag am Heimweg vom Kindergarten in Seeboden in Kärnten: Die Vierjährige war neben ihrer Mutter (36) am Gehsteig an einem Tennisplatz vorbeigegangen. Dort lief das Mädchen einen Zaun entlang und schrammte mit einem Auge unglücklicherweise in eine von einem Metallpfosten wegstehende Schraube.

Die Folgen sind dramatisch: Das Kind wurde nach medizinischer Notversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo die Ärzte trotz Notoperation das Augenlicht nicht mehr retten konnten – das Mädchen verliert das Sehvermögen auf dem linken Auge komplett. Wie es zu dem tragischen Zwischenfall kommen konnte, ist noch ungeklärt. Ermittlungen der Polizei sind – was die Verantwortlichkeit und die Verschuldensfrage angeht – noch im Laufen.