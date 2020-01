Mädchen (7) bei Skiunfall schwer verletzt

.Am Mölltaler Gletscher krachten eine Zwölfjährige aus London und eine sieben Jahre alte Skifahrerin aus Tschechien zusammen

Bei Skiunfällen in Kärnten hat es am Silvestertag Verletzte gegeben. Am Mölltaler Gletscher (Bezirk Spittal an der Drau) krachten eine Zwölfjährige aus London und eine sieben Jahre alte Skifahrerin aus Tschechien zusammen. Die Mädchen rutschten laut Polizei rund 30 Meter talwärts. Die Jüngere erlitt dabei eine schwere Verletzung, per Hubschrauber wurde sie ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Eine 14-jährige Skifahrerin aus Deutschland stürzte im Skigebiet Gerlitzen (Bezirk Villach-Land). Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vom Team eines Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.