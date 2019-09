Mann mit Sturmgewehr überfällt Wettlokal

Klagenfurt. Ein Wettlokal in Klagenfurt ist am Freitag gegen 3.30 Uhr überfallen worden. Laut Polizei bedrohte der Täter die Angestellte mit einer Langwaffe und flüchtete mit dem Geld aus dem Tresor. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Der Mann wird als 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug einen grauen Pullover mit schwarzer Kapuze und eine graue Hose, außerdem hatte er rote Handschuhe an.

© LPD Kärnten

© LPD Kärnten

© LPD Kärnten