Mord in Badewanne: Schwangere erschlagen

Kärnten. Der Mord an der hochschwangeren Julia H. (†31) in Feffernitz beschäftigt nach wie vor Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein Tatverdächtiger sitzt nach wie vor in U-Haft – der 35-Jährige bestreitet die Tat. Am Montag sprach Hans Gradischnig, der Anwalt des Mannes, im "orf" offen über die Todesursache und weitere Details in diesem Fall. Er zitierte aus dem Strafakt der Staatsanwaltschaft.

Hochschwangere erschlagen

Demnach starb die 31-Jährige an einer Gehirnlähmung, verursacht durch stumpfe Gewaltanwendung gegen den Kopf. Das Opfer wurde also erschlagen und nicht – wie zunächst vermutet – in der Badewanne ertränkt. Die Tatwaffe wurde jedoch nicht gefunden.

Anwalt Gradischnig hält seinen Mandanten für unschuldig, auch weil der mit dem Auto in nur 18 Minuten vom Tatort in Feffernitz nach Klagenfurt hätte fahren müssen. „Man kann nachweisen, dass der Notruf an die Polizei um 1.46 Uhr eingegangen ist. Wenn man diese Zeit in Relation bringt, dann ist es unmöglich, dass mein Mandant – als mutmaßlicher Täter – vom Tatort bis nach Hause hätte fahren können.“ Der Verdächtige will nämlich um 2.04 Uhr in der eigenen Tiefgarage seine Frau angerufen haben.

Verdächtiger passt nicht ins Profil eines eiskalten Mörders

Sollte sich bestätigen, wovon die Kripo nach derzeitigem Stand ihrer Ermittlungen ausgeht, sitzt im Mordfall an der hochschwangeren Julia H. aus Fefferitz ein dringend Tatverdächtiger in U-Haft, der sogar nicht in das Profil eines eiskalten Mörders passen will. Der 35-Jährige stammt nicht nur aus bestem Hause, er selbst hat beruflich und privat eine Bilderbuch-Karriere hinter sich. Der promovierte Mehrfach-Magister arbeitete als Manager für ein weltweit ­tätiges Logistik-Unternehmen, brachte es als Schiedsrichter in seiner Freizeit bis zum Referee in der Bundes­liga. Zuletzt pfiff er in der 2. Liga und in der Regionalliga. Typ Schwiegermutter-Traum, der nach außen seit sechs Jahren eine Bilderbuch-Ehe führte und sich liebevoll um seine drei kleinen Kinder kümmerte.

Seitensprung mit Opfer als Mord-Motiv

Doch der Familienvater führte offenbar ein Doppelleben. Außerehelich war er mit Julia H. liiert. Die beiden sollen sich bereits zu Studienzeiten kennen- und lieben gelernt haben. Das Baby, das die 31-Jährige in Kürze just zum 36. Geburtstag ihres Geliebten erwartete, soll von dem Top-Schiedsrichter stammen. Letzte Gewissheit soll ein DNA-Abgleich erbringen.

In der vertrackten privaten Situation könnte auch das Motiv für den Badewannen-Mord liegen. Der Beschuldigte bestreitet. Auf einen Anwalt verzichtete er bislang, ein Pflichtverteidiger wird bestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.