Himmelberg. Ein 24-jähriger Kärntner ist am Dienstag bei einem Forstunfall in Himmelberg in Kärnten (Bezirk Feldkirchen) verletzt worden. Laut Polizei war die laufende Motorsäge beim Abschneiden von Ästen zurückgeschnellt und hatte den Schutzhelm durchschlagen. Der Mann wurde mit einer blutenden Wunde oberhalb des Auges zu einem praktischen Arzt gebracht.