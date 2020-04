Nach Einbruch: Zwei Männer von Polizei festgenommen

Montagabend versuchten ein 19- und ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg bei einem Café in Wolfsberg, die Eingangstüre aufzubrechen.

Wolfsberg. Als ihnen das nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Türe ein und gelangten so ins Lokal. Sie durchsuchten das Lokal und nahmen Zigaretten und Getränke an sich.

Im Zuge des Einbruchs lösten sie eine Alarmanlage aus. Sie konnten noch vor Ort von den verständigten Polizeistreifen festgenommen werden. Im Zuge der Personendurchsuchung wurden neben dem Diebesgut auch geringe Mengen an Suchtmitteln und dazugehörige Utensilien sichergestellt werden.

Die Verdächtigen gaben an, aus Geldmangel gehandelt zu haben. Sie werden auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Klagenfurt a.W. angezeigt.