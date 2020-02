Oberkärnten: 10,7 Mio. Euro fließen in Baustellen

Der größte Brocken im heurigen Straßenbaubudget ist die Sanierung der B 111.

Oberkärnten. Heuer plant das Land Kärnten, stolze 10,7 Millionen Euro in Straßen, Brücken und Radwege in Oberkärnten zu investieren. Komplex und kostenintensiv ist vor allem der Brückenbau. Beispielsweise die Sanierung der Lieserbrücke zwischen der Fachhochschule und dem Spittaler Hauptplatz, die laut Verkehrslandesrat Martin Gruber (ÖVP) von Juni bis September geplant ist.

Knapp 1,5 Millionen Euro fließen in den Bau einer neuen Brücke in Oberring an der Gailtal Straße (B 111) zwischen Birnbaum und Liesing. Aufgrund ihres desolaten Zustandes darf die alte Brücke nur mehr im Schritttempo befahren werden. Geplant ist eine neue, 24 Meter lange Brücke. Mit dieser sollen die Anlagenverhältnisse der Straße verbessert werden. Zudem wird diese auf einer Länge von 370 Metern instand gesetzt. Nach der Fertigstellung der neuen Brücke wird die alte Brücke komplett abgerissen. Für das nächste Jahr sind noch einmal 450.000 Euro veranschlagt. Die B 111 ist der größte Brocken im Straßenbaubudget 2020.