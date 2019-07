Er wollte mit seinem Auto bremsen, so wie er es in seiner langen Autofahrer-Karriere schon zigtausendfach getan hatte. Doch diesmal gab der 94-jährige Pensionist aus Versehen Gas und krachte in der St. Veiter Straße in Klagenfurt mit vollem Karacho ins Foyer der örtlichen Sparkasse.

Im selben Moment stand eine 59-jährige Einheimische im Eingangsbereich der Filiale, weil sie ein paar Bankgeschäfte abwickeln wollte. Der VW Golf des betagten Lenkers erfasste sie frontal, schleuderte sie zu Boden. Die Bankkundin musste schwer verletzt mit der Rettung ins Klinikum transportiert werden.

Der Sachschaden in der Sparkassen-Filiale ist enorm. Die Schiebetür und das Mobiliar im Eingangsbereich wurden zerstört. Der Unfalllenker selbst kam mit dem Schrecken davon. Ob er seinen Führerschein behalten darf, ist offen.