Pferd brach zusammen & starb: Reiter verletzt

Ein 20-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch bei einem Reitunfall im Bezirk St. Veit an der Glan verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann einen zehnjährigen Wallach beritten, als dieser plötzlich - vermutlich wegen eines Aortenabrisses - zusammenbrach und starb. Der 20-Jährige fiel vom Pferd und prallte mit dem Kopf so heftig auf, dass er bewusstlos liegen blieb. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.