Pistenbully brach auf See ein: Lenker rettete sich

In Reichenau (Bez. Feldkirchen) kam es Samstagabend beinahe zu einer vorweihnachtlichen Tragödie. Ein Einheimischer (38) war mit seinem Bruder dabei, die Eisfläche des Falkertsees mit einem Pistenbully zu präparieren. Als sich das Fahrzeug gerade der tiefsten Stelle des Sees näherte, brach plötzlich das Eis ein. Während der Pistenbully zu sinken begann, konnte sich der 38-Jährige in letzter Sekunde mit einem Sprung aus dem Führerhaus retten und blieb unverletzt. Das Fahrzeug ging unter und liegt in 12 ­Metern Tiefe am Seegrund.