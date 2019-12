Aufgrund ihrer schweren Verletzungen - Zunächst flüchtiger Unfalllenker hatte sich der Polizei gestellt.

Klagenfurt. Eine 83-jährige Frau, die am 23. Dezember an einer Kreuzung in Klagenfurt frontal von einem Pkw angefahren wurde, ist am Montag im Klinikum Klagenfurt an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Dies gab die Polizei am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Der fahrerflüchtige Unfalllenker, ein 33-jähriger Klagenfurter, hatte sich einen Tag nach dem Unfall gestellt.

Der Mann habe angegeben, dass er einen Schock gehabt und darum nicht angehalten habe. Zudem sei er nicht im Besitz einer Lenkerberechtigung gewesen.

Beim Linksabbiegen in Frau gekracht

Die Frau hatte um 17.48 Uhr zu Fuß den Kreuzungsbereich zwischen Pischeldorfer Straße und Krastowitzer Straße überquert, als sie der stadtauswärts fahrender Fahrzeuglenker beim Linksabbiegen frontal erfasste. Die 83-Jährige blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen und wurde nach Ersthilfe-Leistungen einer Augenzeugin ins Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Person konnte später beobachten, wie der Verursacher des Verkehrsunfalls das Licht seines Fahrzeuges deaktivierte und mit hoher Geschwindigkeit die Krastowitzer Straße stadtauswärts flüchtete. Kurze Zeit später konnte das Unfallfahrzeug nach einer eingeleiteten Fahndung im Stadtteil Welzenegg aufgefunden werden.