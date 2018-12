Pkw crasht in Rettungswagen im Einsatz

Ein 27-jähriger Autolenker ist Samstagfrüh in Klagenfurt gegen einen Rettungswagen im Einsatz gestoßen. Der Slowene dürfte bei Grünlicht in eine Kreuzung eingefahren sein und das Blaulicht übersehen sowie das Folgetonhorn überhört haben. Er wurde verletzt. Der 23-jährige Rettungswagen-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden.

© LPD K

Mehrere Unfälle im Straßenverkehr

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt eine Fußgängerin niedergestoßen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Die 76-Jährige wurde schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

Der 30-Jährige hatte seinen Pkw in der Löwelstraße in Fahrtrichtung Universitätsring gelenkt und wollte an der Kreuzung mit dem Universitätsring nach rechts abbiegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte im selben Moment die Frau die Straße überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, die Frau stürzte. Sie wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Eine Atem-Alkoholuntersuchung beim Pkw-Lenker ergab einen relevanten Messerwert von 0,60 Promille. Dem 30-Jährigen wurden die Weiterfahrt und die Inbetriebnahme seines Fahrzeuges untersagt.

Drogenlenker verursachte in Bregenz Unfall