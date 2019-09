Polizei erwischt 10 illegale Einwanderer in Reisezügen

Villach. Die Villacher Polizei hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden insgesamt zehn illegale Einwanderer in zwei Reisezügen festgenommen. Es handelt sich um fünf Menschen aus Nigeria, vier aus Pakistan und einen aus Afghanistan. Ein 23-jähriger Nigerianer wehrte sich gegen die Festnahme, er wurde in der Folge wegen des Verdachts auf einen Krampfanfall ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.