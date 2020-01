Sattelzug umgekippt: Lenker schwer verletzt

Vier Feuerwehren standen bei Bergung im Einsatz.

Ein 49-jähriger Ungar ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in St. Veit an der Glan schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Mann mit einem Sattelzug auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) unterwegs, als er über den rechten Fahrbahnrand kam und über die etwa eineinhalb Meter hohe Straßenböschung stürzte.



Der Lkw kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 49-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Vier Feuerwehren standen im Einsatz, an der Unfallstelle kam es für die Dauer von etwa einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen.