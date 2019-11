In einer bekannten Schnapsbrennerei in Bad Kleinkirchheim ist es Montagmittag zu einer Explosion gekommen.

Bad Kleinkirchheim. In einer Schnapsbrennerei in Bad Kleinkirchheim in Kärnten ist es am Montag gegen 12.20 Uhr zu einer Explosion im Destillerieraum gekommen. In der Folge brach ersten Informationen zufolge ein Brand aus, hieß es bei der Polizei auf APA-Anfrage. Ein 24-Jähriger wurde verletzt.

Die ARA-Flugrettung war im Einsatz.