Velden. Ein Mann hat sich am Mittwoch in Velden am Wörthersee vor einem Mädchen entblößt und masturbiert. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war die Zehnjährige am Heimweg von der Schule, als sie den Mann in der Nähe der Volksschule sah. Als sie kurze zeit später an derselben Stelle vorbeiging, versteckte sich der Mann hinter einem Stromkasten.

Gemeinsam mit seiner Mutter ging das Mädchen zur Polizei und erstattete Anzeige. Der Mann wird als 17 bis 18 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hat helle Haut und einen leichten braun-rötlichen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose mit einem Loch, einem weißen Kapuzenpullover und einer dunkelgrünen Jacke.