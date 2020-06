Schüler an Höherer Schule mit Coronavirus infiziert

Klasse wird voraussichtlich am Montag getestet.

Klagenfurt. Ein Schüler einer Höheren Schule in Klagenfurt ist im Zuge des Contact Tracings eines an Covid-19 erkrankten Patienten aus Klagenfurt-Land ebenfalls positiv getestet worden. Der Landespressedienst bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienmeldungen am Sonntag. Seine Klasse werde voraussichtlich am Montag getestet.

Die Schuldirektion sei unmittelbar informiert worden. Die Schüler der betreffenden Klasse seien daraufhin aufgefordert worden, sich in häusliche Absonderung zu begeben, so der Leiter der Landespressedienstes, Gerd Kurath. Die Abstriche bei den Schülern werden voraussichtlich am Montag gemacht, "Kapazitäten gibt es genug", so Kurath. Der betroffene Schüler selbst zeige einen milden Krankheitsverlauf.