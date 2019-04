Ein 14-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Mopedunfall in Gnesau ( Bezirk Feldkirchen) schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei kam der Bursch mit dem nicht für den Verkehr zugelassenen Zweirad in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und touchierte einen Telefonmasten.

Ein Zeuge, der die Unfallgeräusche gehört hatte, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Der Schwerverletzte wurde in das Klinikum nach Klagenfurt eingeliefert.