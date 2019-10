Schwerverletzter: Mann von PKW angefahren

Feldkirchen. Wie erst jetzt bekannt wurde, überquerte ein 63 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen am 20.10., gegen 01.30 Uhr, als Fußgänger die B 94 im Gemeindebereich von Steindorf. Dabei wurde er von einem PKW gestreift und kam dadurch zu Sturz. Der PKW-Lenker hielt sein Fahrzeug nicht an und fuhr weiter. Der Fußgänger erlitt dabei eine schwere Verletzung und begab sich privat in ärztliche Behandlung. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.