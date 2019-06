So sieht Opfer von 'Rennfahrer' aus

Die Mutter des Veldener Gastro-Originals Helmut K. wollte Samstagvormittag bei einer Lebensmittel­filiale ein paar Besorgungen machen, als sie auf dem Weg dorthin eine „Begegnung“ machte, auf die die 80-Jährige lieber verzichtet hätte. Es war auf einer kleinen Nebenstraße beim Bäckerteich, die eng und extrem unübersichtlich ist, sodass hier niemand mehr als 10 km/h fährt. Doch plötzlich durchbrach lautes Motorengeheul die Stille, und im nächsten Moment kam schon ein Raser in einem grauen Pkw mit bis zu 100 Sachen dahergerauscht, sodass der Fußgängerin nicht anderes übrig blieb, als mit einem Sprung über eine Abzäunung ihr Leben zu retten.

Auf diesem Weg raste der Irre:

© Raunig

Zeugen gesucht

Dabei stolperte Barbara K. und schlug mit voller Wucht mit dem Kopf am Boden auf: Die Folgen – ein Foto des schwer geprellten, blau unterlaufenen Gesichtes seiner Mama – postet ihr Sohn im Internet. „Meine Mutter wurde beinahe überfahren! Solltet ihr was gehört oder gesehen haben, bitte ich euch, mir oder der Polizei in Velden Bescheid zu geben!“

Die Seniorin begab sich auf Anraten des Hausarztes in Spitalsbehandlung – wobei auch eine Schädel-CT gemacht wurde. Bei der Suche nach dem Wahnsinnsfahrer wäre man vermutlich bei den Teilnehmern eines Sportwagentreffens, das am Wochenende in Velden stattfand, sicher richtig. Wiewohl die Teilnehmer leider längst alle abgereist sind … (kor, hrm)

© Facebook