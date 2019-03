Sohn (21) erschlug die eigene Mutter

Kärnten. Der 21-jährige Alex P. erschlug in der Nacht auf Samstag im Bezirk Klagenfurt-Land mitten in der Nacht plötzlich seine Mutter. Samstagfrüh alarmierte der Sohn (für den die Unschuldsvermutung gilt) dann selbst die Polizei. Wobei er zunächst behauptete, dass er die 52-Jährige reglos im Bett gefunden habe.

Doch die Beamten entdeckten verdächtige Verletzungen an Karin P., die eindeutig für eine Fremdeinwirkung sprachen, außerdem waren überall Blutspuren im Schlafzimmer, in der Küche und auch im Vorraum. In der eingehenden Befragung durch die erfahrenen Kriminalisten gestand der ­junge Mann die Tat.

Brutale Fausthiebe. Der Kärntner gab zu, seine Mutter mit Faustschlägen misshandelt und ihr zwei Mal mit ­einem Holzschemel von hinten auf den Kopf gedroschen zu haben, als sie vor ihm flüchten wollte. Nachdem das Prügelopfer reglos am Boden liegen blieb, habe er sie ins Bett gezerrt, um dort einen natürlichen Tod vorzutäuschen und Stunden später dann die ­Rettung gerufen.

Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass die Schläge mit dem Holzschemel tödlich waren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Nachbarn berichten, dass es immer Probleme mit dem 21-Jährigen gab. Er soll (wie auch das Opfer) sehr oft betrunken gewesen sein und bekam zahlreiche Wegweisungen.

