Sohn verprügelte Mutter seit Jahren

Kärnten. Nach dem brutalen Mord an einer 52-jährigen Mutter in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der kleinen Ortschaft Rain bei Ebenthal, kommen immer mehr schockierende ­Details ans Tageslicht.

Bedingte Haft. So hat der dringend tatverdächtige Sohn (21) – für den die Unschuldsvermutung gilt – bereits einiges auf dem Kerbholz. Demnach wurde Alex P. erst im März wegen Gewalt gegen seine Mutter, mit der es seit Jahren massive Spannungen gegeben haben soll, zu vier Monaten bedingter Haft mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt.

Gewaltexzesse. Zudem wurde gegen den 21-Jährigen, der mit dem Opfer ohne weitere Familienmitglieder zusammen lebte, wegen seiner Gewaltexzesse gegenüber Karin P. bereits dreimal ein Betretungsverbot für die Wohnung und eine Wegweisung ausgesprochen – zuletzt im vergangenen Dezember.

Geständnis. Wie berichtet, hat Alex P. selbst die Polizei gerufen, die Bluttat anfangs geleugnet und angegeben, er habe seine Mutter leblos im Bett entdeckt. Schließlich gab er jedoch zu, die 52-Jährige verprügelt und ihr – als sie vor ihm flüchten wollte –, zweimal von hinten mit einem Holzschemel auf den Kopf geschlagen zu haben.

Obduktion. Die Obduktion der Toten bestätigte sein Geständnis. „Die Verletzungen im Bereich des Hinterkopfes waren todesursächlich“, so Polizeisprecher Rainer Dionisio.

Es war der bereits zehnte Frauenmord im Jahr 2019.