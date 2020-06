Soldatin bei Brückenbau in Kärnten schwer verletzt

Die 24-Jährige wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am Mittwochvormittag kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Unglück in Trebesing bei Gmünd in Kärnten. Eine 24-jährige Soldatin wurde im Zuge eines Brückenbaus schwer verletzt. Sofort wurde die Rettungskette eingeleitet und die Verletzte in ein Krankenhaus geflogen, teilte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung mit. Über ihren Gesundheitszustand oder den Unfallhergang wurden keine näheren Details genannt.

Die Unfallkommission des Bundesheeres wurde bereits eingesetzt und befindet sich am Weg zur Unfallstelle. Insgesamt sind bei dieser Unterstützungsleistung zum Bau einer Brücke über den Lieserfluss durch das Bundesheer 17 Soldatinnen und Soldaten des Pionierbataillons 1 aus Villach sowie erforderliches Gerät wie unter anderen ein Radbagger eingesetzt. Die bisher vorhandene Brücke wurde bei einem Hochwasserereignis im Jahre 2018 beschädigt und wird nun gemeinsam mit dem Bundesheer und den Gemeinden Trebesnig und Gmünd in Kärnten erneuert.

Beim Bau einer Brücke in Trebesing bei Gmünd, Kärnten wurde heute Vormittag eine Frau Wachtmeister des Pionierbataillons 1 schwer verletzt. Sie befindet sich im KH. Wir hoffe das Beste. #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) June 17, 2020