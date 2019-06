Stromausfall in Teilen Klagenfurts

Klagenfurt. Im Osten Klagenfurts ist es am Donnerstagnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Laut der Stadtwerke Klagenfurt dürfte es eine Explosion in einer unterirdischen Trafostation gegeben haben. Betroffen waren rund 6.000 Anschlüsse, vor allem in den Stadtteilen Welzenegg und Fischl, dort fielen auch zahlreiche Verkehrsampeln aus. Die genaue Ursache für die Störung war vorerst unklar.