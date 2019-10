Magdalensberg. Am 28. Oktober 2019 war ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit dem Zuschneiden eines Baustellengitters auf einer Baustelle in der Gemeinde Magdalensberg beschäftigt. Dabei stürzte er rücklings rund 4 Meter in eine Baugrube. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.