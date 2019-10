Sturz mit Motorrad: Fahrer verletzt

Klagenfurt. Am 22.10.2019 gegen 15.30 Uhr lenkte eine 43-jährige Frau aus Krumpendorf einen PKW auf der Görzer Allee in Klagenfurt in Richtung Völkermarkter Straße und wollte nach links auf einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes einbiegen. Dabei dürfte sie ein auf der Görzer Allee entgegenkommendes Motorfahrrad übersehen haben. Der Lenker des Motorfahrrades, ein 47-jähriger Mann aus Klagenfurt, prallte mit seinem Fahrzeug gegen den einbiegenden PKW und kam zu Sturz.

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Am PKW entstand leichter Sachschaden. Das Motorfahrrad wurde erheblich beschädigt.