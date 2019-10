Suchtmittelmissbrauch: 28-jähriger Mann tot

Villach. Am 15. Oktober 2019 wurde ein 28-jähriger Mann in seiner Wohnung in Villach von seiner Freundin tot aufgefunden. Die Todesursache dürfte nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen die Folge eines Suchtmittelmissbrauchs sein. Das endgültige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bzw. das toxikologische Gutachten sind noch ausständig. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden durch den operativen Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach geführt und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.