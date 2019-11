Tödlicher Autounfall: Fußgänger tot

Ein 42-jähriger Mann erlitt bei einem Unfall tödliche Verletzungen.

Am 29.11., gegen 00:00 Uhr, fuhr eine 62-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt, mit ihrem PKW im Freilandgebiet auf der Packer Bundesstraße (B 70) in Klagenfurt stadteinwärts. Dabei stieß sie beim Überholen eines LKW gegen einen 42-jährigen Mann aus Klagenfurt, der nach bisherigem Ermittlungsstand als Fußgänger auf der Bundesstraße unterwegs war. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die PKW-Lenkerin, die von einem Kriseninterventionsteam betreut wurde, musste zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Weitere Erhebungen bezüglich des Unfallherganges werden geführt.