Traktor-Lenker stürzt über Böschung ab – tot

Paternion. Ein 71-jähriger Kärntner ist am Montag bei einem Traktorabsturz im Gemeindegebiet von Paternion (Bezirk Villach-Land) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Vormittag mit Traktor und Forstanhänger auf einem Forstweg unterwegs, als er aus vorerst unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts vom Weg abkam und etwa zehn Meter über eine steile Böschung stürzte.

Der 71-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem umgekippten Forstanhänger eingeklemmt. Gegen 12.30 Uhr wurde der Mann von seinem Sohn gefunden, der die Rettung rief. Der 71-Jährige wurde reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach geflogen, wo er jedoch wegen seiner schweren Verletzungen starb.