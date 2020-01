Umstürzender Traktorreifen: 66-jähriger Bauer schwer verletzt

Ein Bauer (66) ist am Dienstag in Weitensfeld in Kärnten (Bezirk St. Veit an der Glan) von einem umstürzenden Traktorreifen erwischt und schwer verletzt worden.

Weitensfeld. Laut Polizei wollte er den Reifen von einer Palette abladen, wobei dieser zu kippen und zu rollen begann. Beim Versuch den Reifen zu stoppen, passierte der Unfall. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Friesach gebracht.