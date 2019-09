Unangeleinter Bullterrier beißt Spaziergängerin

Klagenfurt. Am Donnerstag um etwa 13:30 Uhr ging eine 55-jährige Frau aus der Steiermark mit ihrem Hund im Bereich des "Kreuzbergls" in Klagenfurt spazieren. Dabei wurde sie von einem anderen nicht angeleinten Hund (Bullterrier), der in einiger Entfernung von einem bisher unbekannten Mann lief attackiert und in den Oberschenkel gebissen. Daraufhin leinte der Unbekannte Hundehalter den Terrier wortlos an und lief mit ihm davon, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.