Verbrennungen: 19-Jähriger verbrennt sich beide Arme

Feldkirchen. Ein 19 jähriger Mitarbeiter eines Baumarktes in Feldkirchen lieferte am 25.10.2019 gegen 11:30 Uhr Pellets Säcke in die Wohnung einer 87 jährigen Pensionistin in Feldkirchen. Diese stellte, kurz bevor der 19 jährige an der Wohnungstür läutete, eine Pfanne mit Öl auf den Herd und schaltete die Herdplatte ein. Während der 19 jährige die Pellets Säcke in die Wohnung trug, erhitzte sich das Öl. Gegen 11:45 Uhr bemerkte der 19 jährige, der bei der 87 jährigen im Wohnzimmer stand, dass in der Küche der Topf mit Öl zu brennen anfing. Er lief in das Parterre um dort einen Feuerlöscher zu holen und löschte damit das brennende Öl auf der Herdplatte vollständig. Dabei erlitt er durch das heiße, spritzende Öl Verbrennungen 2. Grades an beiden Armen. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt – plastische Chirurgie – eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Die 87 Jährige blieb unverletzt. Der Rauchmelder in der Wohnung löste aus. Die Feuerwehr wurde nicht verständigt und stand nicht im Einsatz. An der Wohnung entstand ein Sachschaden von ca. 4.000.- €.