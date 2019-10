Verdacht des Suchtmittelmissbrauchs mit Todesfolge

Klagenfurt. Am 6. Oktober 2019 gegen 11:00 Uhr wurde eine 17-jährige Frau in ihrer Wohnung in Klagenfurt/WS von einer Freundin tot aufgefunden. Die Todesursache dürfte nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen die Folge eines Suchtmittelmissbrauchs sein. Das endgültige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bzw. das toxikologische Gutachten ist noch ausständig. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Kärnten geführt und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.