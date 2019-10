Verkehrsunfall: Fahrer verletzt, Sattelkraftfahrzeug total beschädigt

Völkermarkt. Am 15.10 übersah der 50-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges aus Kroatien auf der Packer Bundesstraße (B 70) im Freilandgebiet von Völkermarkt eine Verkehrsinsel und verriss sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er in weiterer Folge gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle, stürzte über eine Böschung und kam in einem Acker zum Stillstand.

Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.

Das Sattelkraftfahrzeug wurde total beschädigt. Austretender Treibstoff konnte von den Feuerwehren gebunden und aufgefangen werden.

Es standen insgesamt 27 Einsatzkräfte der FF Poggersdorf und Völkermarkt im Einsatz.