Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bezirk Feldkirchen. Ein 54-jähriger Mann aus Bad Kleinkirchheim lenkte am Mittwoch gegen 15:40 Uhr seinen Pkw auf der B95 von Himmelberg kommend in Richtung Gnesau. In Winklern, Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, kam er nach eigenen Angaben zufolge eines Hust- und Niesanfalles auf die linke Fahrbahnseite und prallte ungebremst frontal in einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 75-jährigen Mann aus Maria Saal. Ein hinter dem 75-Jährigen fahrender 28-jähriger Rumäne konnte mit seinem Pkw noch nach links ausweichen, streifte aber mit seiner rechten Fahrzeugseite den Pkw des 75-Jährigen.

Der 75-Jährige und eine bei ihm mitgefahrene 44-jährige Frau wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Die durchgeführten Alkotests ergaben beim 54-Jährigen eine Minderalkoholisierung. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die entstandene Fahrbahnverunreinigung wurde von der FF Himmelberg beseitigt. Die B95 war für die Dauer der Aufräumarbeiten und Unfallserhebungen teilweise gesamt gesperrt und teilweise einspurig befahrbar.