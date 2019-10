Verkehrsunfall nach unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges

Faning, Gemeinde Moosburg. Am 9.10.2019 gegen 03:30 Uhr nahm ein 34-jähriger Klagenfurter nach einem Streit unbefugt das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin in Gebrauch und fuhr mit diesem in unbekannte Richtung davon. Gegen 06.55 Uhr verursachte er in Faning (Gemeinde Moosburg) in einem alkoholisierten Zustand einen Verkehrsunfall, indem er mit dem Fahrzeug über eine Böschung fuhr.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfalllenker wird bei der BH Klagenfurt zur Anzeige gebracht.