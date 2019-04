Vermisste Katze nach 104 Tagen wieder daheim

Es grenzt an ein kleines Wunder: Zwei Tage vor Weihnachten geriet eine Familie aus Graz in Kärnten in einen Verkehrsunfall. Der verlief glimpflich, doch die Hauskatze „Daisy“ verschwand bei dem Crash und war seitdem spurlos verschwunden. Jetzt die erlösende Nachricht: Nach 104 Tagen wurde „Daisy“ nur 20 Meter vom Unfallort entdeckt. Sie hatte in einem Waldstück überlebt. Anrainer fingen sie ein.