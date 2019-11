Volle Fahrt: Die Skisaison geht bald so richtig los

Eines steht schon jetzt definitiv fest: Die Wintersaison hat es heuer richtig in sich.

Kärnten. Langsam, aber sicher nimmt in Kärnten die Skisaison Fahrt auf. Die Turracher Höhe ist am vergangenen Donnerstag bereits in die Saison gestartet, weitere Skigebiete werden bald folgen.

Saisonauftakt. Auch am Nassfeld ist der Winter ­bereits angekommen, los geht die Skisaison dort am 6. Dezember. Schon früher starten wird die Wintersaison auf der Simonhöhe, Auftakt ist am 1. Dezember. Bis 8. Dezember sind in der Gemeinde noch Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Skigebiete. Die Gerlitzen startet voraussichtlich am 7. Dezember in die Saison. 2,5 Millionen Euro wurden dort in die heurige Saison investiert. Ebenfalls am 7. Dezember erfolgt der Start am Klippitztörl. Highlight ist dort ein neuer Zauberteppich für die jungen Gäste.

Falkert. Nicht weit von der Turracher Höhe entfernt liegt das Skigebiet Falkert, am 14. Dezember wird dort der Winter­betrieb aufgenommen. Zwei neue Strecken erwarten dort die Skifans – unter anderem eine neue Speed-Strecke für Kinder inklusive Zeitmessung.