Ein 41-jähriger Kärntner ist am Mittwoch gegen 8.00 Uhr bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Steinfeld. Laut Polizei war er in einer Werkshalle in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) von einer Aluminiumleiter etwa 2,8 Meter zu Boden gestürzt. Er erlitt eine schwere Beinverletzung, die Rettung brachte ihn ins Bezirkskrankenhaus Lienz.