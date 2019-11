Wenige Stunden nach eine Raub wurde der Täter geschnappt und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Klagenfurt. Ein 20 Jahre alter Mann hat am Donnerstag in der Klagenfurter Innenstadt eine 33-jährige Frau ihrer Handtasche beraubt. Die Frau wurde niedergestoßen und verletzt, der Mann flüchtete. Wenige Stunden später wurde der Täter von der Polizei geschnappt und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.