Zwei Teenie-Tankbetrüger in Kärnten gefasst

Zwei 18-Jährige Tankbetrüger sind am Sonntag in Kärnten im Zuge von routinemäßigen Verkehrskontrollen gefasst worden. Die beiden jungen Männer aus dem Bezirk St. Veit und Klagenfurt sind laut Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten geständig, viermal einen Tankbetrug begangen und dabei gestohlene Pkw-Kennzeichentafeln verwendet zu haben.

Bei Verkehrskontrolle ins Netz gegangen

Die beiden Männer sollen laut Polizei seit dem 16. Dezember insgesamt zehn Kennzeichentafeln im Raum Klagenfurt und der Gemeinde Grafenstein gestohlen und mit ihnen in vier Fällen Treibstoff in Autos getankt haben, ohne anschließend zu bezahlen. Bei einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Krumpendorf gingen sie der Polizei am Sonntagnachmittag ins Netz und zeigten sich nach mehrstündiger Vernehmung geständig. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro.