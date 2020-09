Bewaffneter Überfall auf Wettcafé

Der Unbekannte bedrohte den Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Kärnten. Am Mittwoch um 03:15 Uhr nachts überfiel ein bewaffneter und maskierter unbekannter Mann ein Wettlokal im Stadtgebiet Spittal/Drau, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Unbekannte bedrohte den Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dieser übergab mehrere hundert Euro. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort wurde eine Alarmfahndung unter Einbeziehung sämtlicher Streifen des Bezirkes Spittal/Drau sowie der angrenzenden Bezirke ausgelöst. Kurz vor 05:00 Uhr konnte der Mann von einer Streife der Polizei Spittal/Drau im Stadtgebiet von Spittal/Drau festgenommen werden.

Derzeit werden die näheren Umstände zur Tat vom Landeskriminalamt Kärnten ermittelt.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.