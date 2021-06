Flüchtling nach brutalem Coup verhaftet

50 Meter von einer Asylunterkunft entfernt wurde ein Afghane zum brutalen Eindringling.

Kärnten. In der Nacht auf Sonntag schritt der 24-Jährige zur Home-Invasion-Tat bei einem Unternehmer und Landwirt, dessen Haus sich nächst einer Flüchtlingsunterkunft befindet. Mit einer Holzlatte und den Fäusten malträtierte der Afghane den 60-Jährigen, bis das Opfer ihm seine Münzsammlung aushändigte. Der Räuber und Schläger flüchtete auf einem ausgeborgten ­Moped eines 19-jährigen Landsmannes, der in der Asylunterkunft wohnen dürfte, fiel aber durch seine auffällige Fahrweise der einer Polizeistreife auf, die im Helmfach des Kleinmotorrades zwei Silbermünzen fand. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, dass ein Überfall passiert war und ließen ihn fahren. Teile der Raubbeute wurden dann in einer Tasche auf einem Feldweg und in der Wohnung des 24-Jährigen in Villach sichergestellt. Der Gesuchte stellte sich schließlich selbst bei der Polizei. Er gestand und wurde verhaftet.