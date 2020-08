Grenz-Irrsinn: 15 Stunden Corona-Stau

So einen Corona-Mega-Stau gab es noch nie: Bis zu 15 Stunden mussten Urlaubsrückkehrer auf die Einreise warten.

Nichts ging mehr in der Nacht zum Sonntag vor dem Karawanken- und Loibl-Tunnel in Kärnten. Zehntausend Reiserückkehrer aus Kroatien standen an der slowenisch-österreichischen Grenze frustriert und entnervt im Corona-Mega-Stau. Die Menschen schliefen auf Luftmatratzen auf der Straße, andere bauten ihre Hängematten an Verkehrszeichen auf.

Bis zu 15 Stunden mussten die Urlauber ausharren: „Unzumutbar“, tobten alle. Zeitweise war die Lage so dramatisch, dass selbst das Rote Kreuz Katastrophenalarm auslösen musste. Völlig erschöpfte und dehydrierte Urlauber mussten mit Wasser versorgt werden, Schwangere aus der Blechlawine geholt, betreut werden: „Die Lage war lebensgefährlich“, so der Tenor der Urlauber: „Keine Toilette, keine Verpflegung, kein Trinkwasser, dazu brütende Hitze“.

Landeshauptmann hebelte Minister-Verordnung aus

Reisende mussten sogar auf der Straße schlafen.

Erst Sonntagfrüh löste sich das Chaos auf. Weil Kärntens tobender SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium eine Änderung der Grenzkontroll-Vorschriften erwirkt hat.

Alle Durchreisenden (Deutsche, Holländer, Tschechen, Slowaken) wurden plötzlich ohne Kontrolle durchgewunken. Nur einreisende Österreicher wurden gestoppt. Sonntagmittag war der Corona-Superstau vorbei – der Unmut aber bleibt: „15 Stunden im Stau für nichts“, so der Deutsche Bernhard Neuhoff.

Ausgelöst wurde der „Urlauber-Albtraum“ durch die (inzwischen schon geänderte) neue Verordnung des Gesundheitsministers. Demnach müssen von allen Reisenden die Personalien erfasst werden – auch wenn sie nur auf der Durchreise sind. Ebenso mussten sich die Durchreisenden verpflichten, dass sie ohne Zwischenstopp Österreich durchfahren. Dieses Formular-Wirrwarr war der Hauptgrund für das Chaos, das übrigens nur in Kärnten herrschte: Bei anderen Grenzübergängen zu Slowenien (Spielfeld) und Italien (Brenner) wurde die Minister-Verordnung nicht so streng ausgelegt.

Urlauber entnervt: "Das ist ja lebensgefährlich"

Bernhard Neuhoff aus ­Bayern schrieb auf Facebook: „Seit 14.15 Uhr, also seit 8 Stunden, stehen wir jetzt im Stau vor dem Karawankentunnel. Dank dieser neuen Verordnung, auf die offenbar niemand vorbereitet war. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, müssen wir auf der Autobahn übernachten.“ Erst Sonntagfrüh kam er durch: „15 Stunden hat es gedauert. 15 Stunden Warten im Auto. Um 5.58 Uhr haben wir die Grenze passiert, wir wurden einfach durchgewunken, keine Kontrolle, keine Daten erfasst. Also war das alles sinnlos?“

Deutsche Urlauberin berichtet: „Ich bin im neunten Monat schwanger. Wir können doch nicht so lange im Stau stehen. Es gibt nichts zu trinken, keine ­Toilette. Wir sind wirklich verzweifelt. Ich hab auch bei der österreichischen Polizei angerufen und gefragt, ob wir durchkommen können.“

Frustrierte Urlauber aus Franken: „Jeder von uns ist übermüdet. Wenn es jetzt schwere Unfälle gibt, kann sich euer Bundeskanzler Kurz das auf seinen Deckel schreiben. Das ist ja lebensgefährlich. Jetzt müssen wir in einem Stück durch Österreich fahren.“

Deutsche Urlauberin: „Anfangs war die Stimmung noch lustrig und ausgelassen, nach Stunden lagen die Nerven aber blank.“

Urlauberin schimpfte: „Das war eine reine Schikane von Österreich.“

Bezirkshauptmann Villach: "Wir haben nichts falsch gemacht"

Bernd Riepan ist Bezirkshauptmann der Region Villach.

ÖSTERREICH: Sie haben den Mega-Stau verursacht. Was lief falsch?

Bernd Riepan: Bei uns nix. Wir haben lediglich eine Verordnung des Gesundheitsministeriums umgesetzt. Darin steht, dass jeder Durch- oder Einreisende verpflichtet ist, ein Formular auszufüllen.

ÖSTERREICH: Deshalb standen wütende Autofahrer 15 Stunden im Mega-Stau …

Riepan: Ich wäre auch wütend, wenn ich in diesem Stau gewesen wäre. Was aber soll ich machen? Amtsmissbrauch? Wenn Sie als Behörde eine Verordnung umzusetzen haben, dann haben Sie als Behörde gar keine andere Wahl, als das zu exekutieren. Ob das jetzt gescheit ist oder nicht, das müssen Sie den Gesundheitsminister fragen. Er hat die Verordnung erlassen.

ÖSTERREICH: Letztlich hat der Landeshauptmann Kaiser die Verordnung aufgehoben.

Riepan: Ja, nach Rücksprache mit dem Ministerium kam die Weisung, die Verordnung künftig so umzusetzen, dass eine Staubildung möglichst vermieden wird.

