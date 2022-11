Mehrere Verletzte bei Schlägereien in Klagenfurt

Frauen verletzten sich in Lokal gegenseitig - 29-Jähriger von vier Personen schwer verletzt - 30-Jähriger niedergeschlagen

Mehrere Schlägereien haben sich in der Halloweennacht in Klagenfurt ereignet. In einem Lokal gerieten vier Frauen aneinander, auf dem Universitätscampus wurde ein 29-Jähriger von vier Personen schwer verletzt und vor einem Lokal wurde ein 30-Jähriger niedergeschlagen. Laut Polizeiangaben wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Gegen 22.40 Uhr waren in einem Lokal im Bezirk St. Peter eine 20-jährige Frau aus Klagenfurt-Land, eine 24-jährige, eine 19-jährige und eine 47-jährige Frau aus Klagenfurt zuerst verbal aneinandergeraten. Schließlich flogen die Fäuste, die 24-Jährige und die 47-Jährige mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Am Unicampus Klagenfurt wurde gegen 1.45 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Klagenfurt von vier vorerst Unbekannten zu Boden gerissen. Als er bereits am Boden lag, traten die vier auf den 29-Jährigen ein, er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Und gegen 5.15 Uhr schlug ein Mann vor einem Lokal in der St. Veiter Straße einem 30-Jährigen aus Klagenfurt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin fiel dieser zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu.