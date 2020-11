Kaum Parkplätze frei: Menschen-Mengen auch in der SCS

Die Menschen decken sich offenbar vor dem zweiten, dem ''harten'' Lockdown noch einmal mit dem Notwendigsten ein.

Wien. Auch in der "Shopping City Süd" (SCS) in Vösendorf herrschte am Samstag ein Mega-Ansturm. Wie oe24.TV-Reporterin Dunja Helm am Vormittag von vor Ort berichtete, war kaum ein Parkplatz frei, obwohl mit 270 Geschäften, 53 Gastronomie-Betrieben und diversen Kinos viel Platz wäre, ist es sehr voll.

Die Menschen decken sich offenbar vor dem zweiten, dem "harten" Lockdown noch einmal mit dem Notwendigsten ein. Außerdem dürften einige auch die ersten Adventseinkäufe getätigt haben.

Großer Shopping-Andrang in Kärnten und der Steiermark

Den Samstag haben viele Kärntner und Steirer mit Shopping verbracht. Die Innenstädte und Einkaufszentren waren gut besucht, vielerorts boten Händler Rabatte an, vor kleineren Geschäften bildeten sich wegen Corona-Einlassbeschränkungen fallweise Schlangen. In der Grazer Innenstadt war am Vormittag sehr viel los, war bei einem APA-Lokalaugenschein ersichtlich. In einer großen Buchhandlung bildeten sich vor sämtlichen Kassen lange Schlangen wie sonst nur kurz vor Weihnachten.

In einem großen Supermarkt in Graz war am Vormittag beim APA-Lokalaugenschein ein für einen Samstag üblicher Andrang ersichtlich. "Fast gestürmt" wurden laut Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann Handel der steirischen Wirtschaftskammer, vor allem der Lebensmittelhandel. "Es wurden wieder verstärkt Vorräte angelegt, was verwunderlich ist, weil der Lebensmittelhandel die Bevölkerung kontinuierlich versorgt." Auch in den Einkaufszentren war viel los, sagte Wohlmuth auf Anfrage. "Wir rechnen noch mit einem relativ starken Tag am Montag." Ab Dienstag solle die Verordnung mit den neuen Verschärfungen gelten.

Klagenfurter Benediktinermarkt gut besucht

Der Klagenfurter Benediktinermarkt war am Samstag gut besucht, das Einkaufszentrum City Arkaden ebenso, zeigte sich bei einem APA-Lokalaugenschein auch hier. Vor einem Schuhgeschäft in dem Einkaufszentrum, das Rabatte von 50 Prozent anbot, hatte sich bereits eine lange Warteschlange gebildet, weil immer nur einzelne Kunden eingelassen wurden. Zusätzlich befeuert wurde der Andrang wohl durch eine Cashback-Aktion der Klagenfurter Stadtregierung zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft, die am Donnerstag angelaufen war.

"Viel los" war am Samstag auch im Einkaufszentrum "Atrio" in Villach, sagte Geschäftsführer Richard Oswald auf Anfrage. "Einige Partner haben angesichts des bevorstehenden, harten Lockdowns Rabatte. Das lockt mehr Kunden ins Atrio als es üblich ist in der Jahreszeit." Viele Kunden kaufen jetzt noch schnell Weihnachtsgeschenke ein. In den Geschäften würde die Zehn-Quadratmeter-Regel - ein Kunde auf zehn Quadratmeter Fläche - eingehalten, es gebe Desinfektionsspender, permanente Reinigung, Frischluftzufuhr, so Oswald. "Wenn der Lockdown kommt, hoffen wir auf die gleiche Unterstützung für den Handel wie für die Gastro - 80 Prozent vom Umsatz im Vorjahr. Sonst wir das für den Handel eine Katastrophe."