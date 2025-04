"Kotze, Exkremente!" - Darum wird Klima-Shakira abgeschoben

Der Staat fährt schweres Geschütz gegen die Klimaaktivistin Anja Windl aus Deutschland auf - sie muss Österreich verlassen. Das wird ihr vorgeworfen.

"Ich gehe nicht freiwillig", hält Anja Windl (28), bekannt als Klimakleberin, auch unter dem Alias Klima-Shakira, gegenüber oe24 fest. Zuletzt wurde sie allerdings wegen "politischen Protests" gegen die ÖVP und FPÖ-Koalitionsverhandlungen vom Staat ins Visier genommen.

Im Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) zum Aufenthaltsverbot gegen die deutsche Aktivistin Anja Windl heißt es auch explizit, dass sie mit ihren Aktionen die öffentliche Ordnung extrem störe.

Zuerst sah es gut aus - nach Auflösung der Letzten Generation, bekannt als "Klimakleber", schien die Behörde zum Schluss zu kommen, dass von Windl keine Gefahr mehr ausgehe. Dann aber begann ihr Protest gegen die ÖVP-FPÖ-Verhandlungen.

So schmierte Anja Windl Hundekot an die ÖVP-Zentrale in Wien - und pinselte mit Kotze auf das ÖVP-Büro in Klagenfurt: "Ihr seid zum Kotzen!"

© Instagram ×

Aus dem Bescheid des BFA zum Aufenthaltsverbot gegen die deutsche Aktivistin Anja Windl. © oe24

"Radikalisierung außerhalb der Klimabewegung" - sus dem Bescheid des BFA zum Aufenthaltsverbot gegen die deutsche Aktivistin Anja Windl. © oe24

© APA/AFP/JOE KLAMAR ×

Klimashakira: „Wegen Protest gegen Christian Stocker abgeschoben“

"Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht", sagt Windl zu oe24 und schildert, dass sie nicht zusehen konnte, als der neue ÖVP-Chef Christian Stocker mit der FPÖ Regierungsverhandlungen begonnen hat. "Ich werde mich aber weiter dafür einsetzen, dass faschistische Tendenzen in Österreich nicht normalisiert werden und marginalisierte Gruppen geschützt bleiben."



© oe24 ×

Ihr Anwalt geht gegen den Bescheid vor, eine Petition ("Friedlichen Protest schützen: Anja bleibt!") haben schon mehr als Tausend Unterstützer der Aktivistin unterschrieben.