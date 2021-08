Krone-Lady Scharf verliert 3 Mal gegen ÖSTERREICH & oe24

Im Prozess-Reigen zwischen Krone-TV-Moderatorin Raphaela Scharf und Wolfgang Fellner wendet sich das Blatt von Woche zu Woche mehr zugunsten von Wolfgang Fellner.

Die Krone-Lady hatte Fellner vorgeworfen, er hätte sie bei einem Foto-Shooting am Po begrapscht und dadurch sexuell belästigt. Fellner klagte daraufhin auf Unterlassung dieser Behauptung und fühlte sich ­erpresst, denn Scharf hatte, ­bevor sie sich zum Opfer stylte, von Fellner eine Gehaltserhöhung um fast 100 Prozent gefordert.

Schon in der letzten Verhandlung des Arbeitsgerichts kam Scharf enorm unter Druck: ALLE (!) vier AugenzeugInnen des Foto-Shootings bestätigten, dass Fellner – ihren Beobachtungen nach – Scharf nicht berührt und somit nicht sexuell belästigt hat.

Wohl aus der Verzweiflung, diesen Prozess zu verlieren, feuerte Scharf-Anwalt Rami daraufhin eine ganze Serie von „Gegendarstellungs-Klagen“ gegen die Berichterstattung von ÖSTERREICH und oe24 ab.

Rami wollte unter anderem richtigstellen, dass die vier AugenzeugInnen nur ausgesagt haben, dass sie keine ­Berührung gesehen haben, dass aber weder ­ÖSTERREICH noch die Augenzeu­gInnen in ihren Aussagen daraus schließen könnten, dass es keine Berührung „gegeben“ habe (auch wenn alle Fotos und Handy-Videos das auch belegen).

Letzte Woche freilich verlor Raphaela Scharf gleich drei dieser Gerichtsverfahren in Serie gegen ÖSTERREICH und oe24: Am Landesgericht Wien wiesen gleich drei (!) Richter unabhängig voneinander die Gegendarstellungs-Klagen von Raphaela Scharf – nicht rechtskräftig – ab. Nur die Augenzeu­gInnen selbst dürften ihre Aussagen korrigieren. Scharf darf in das Gegendarstellungsrecht der AugenzeugInnen nicht eingreifen.

Auch zweite Zeugin Katia Wagner klar widerlegt

Auch die zweite angebliche Belästigungs-Zeugin gegen Wolfgang Fellner, die Krone-TV-Lady Katia Wagner, kommt immer mehr unter Druck. Im Vorfeld ihrer Prozesse wurde nun der ge­samte Chat-Verlauf zwischen Wagner und Fellner offengelegt.

Aus den SMS ist klar ersichtlich, dass nicht Fellner Wagner sexuell belästigt hat, sondern dass Katia Wagner den frisch geschiedenen Wolfgang Fellner im Stile ­eines „Gold Diggers“ regelrecht angebaggert hat.

So sandte Wagner an Fellner zahllose Liebes-Herzen (manchmal bis zu acht am Tag), nannte ihn „Schatzi“, „Traummann“ und „Liebster“ und organisierte fast alle Abendessen (bei denen sie sich angeblich belästigt fühlte) selbst.

Das Unglaubliche daran: Ein bis zwei Jahre nach der angeblichen Belästigung nahm Katia Wagner ihre private Beziehung zu Wolfgang Fellner wieder auf, überschüttete ihn mit Abend­essen-Einla­dungen und Liebes-Herzen.

Nicht nur die SMS unter­gra­ben Katia Wagners Glaubwür­digkeit völlig. Mittler­weile ist auch die Augen­zeu­gin des Kündigungsgesprächs, bei dem Wagner von Fellner am Po gegrapscht worden sein soll, akten­kundig.

Ihre Aussage ist eindeutig: Es hat nie einen Po-Grapscher gegeben, Fellner hat Wagner niemals berührt – die Story und die Vorwürfe sind frei erfunden.