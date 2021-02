Vor wenigen Tagen begann ein TikTok-Hype um einen fast geheimen Ort in Österreich.

Kärnten. Derzeit kursieren hunderte Videos vom Maibachl in Villlach auf TikTok und sorgen so für einen Hype um den fast geheimen Ort in Österreich. Bis vor wenigen Tagen war die Thermalquelle dort ein Geheim-Tipp. Doch nach den viralen Videos um den warmen Bach, ist der Ort weltbekannt. Immer mehr junge Menschen treffen sich dort um einen Sprung zu wagen - so auch vergangenen Woche, obwohl eine Ausgangsbeschränkung galt. Die Polizei zeigte mehrere Personen wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen, die jeweils 100 Euro Strafe zahlen mussten.

Unter den Badegästen waren sogar Besucher aus Wien. In einigen Videos sind große Gruppen beim Baden zu sehen – und das im Lockdown. Unklar ist, wie es mit der Öffnung weitergeht, wenn das Maibachl weiterhin überrannt wird. Die Ausgangsbeschränkungen gelten am Tag zwar nicht mehr, aber möglicherweise wird bei einem enormen Ansturm verstärkt die Abstandsregel kontrolliert.