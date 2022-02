Mitteilung gemäß § 8a Abs 5 MedienG:

Auf der Webseite http://www.oe24.at wurde am 27. Mai 2021 ein Artikel mit dem Titel „Fellner-Klage gegen Scharf. Alle Zeugen für Fellner“ veröffentlicht, in welchem der Antragstellerin Raphaela Scharf unterstellt wird, den Vorwurf sexueller Belästigung durch Wolfgang Fellner frei erfunden zu haben, Lügengeschichten zu verbreiten und die MeToo-Bewegung zu missbrauchen. Die Antragstellerin erblickt in den angeführten Behauptungen die Verwirklichung des Tatbestands der üblen Nachrede und hat deswegen Anträge nach dem MedienG gestellt. Ein Verfahren beim Landesgericht für Strafsachen Wien ist anhängig.



Oberlandesgericht Wien, Gerichtsabteilung 17, am 14. Februar 2022